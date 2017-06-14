Чиновников, не желающих тратить деньги, накажут

В ряде муниципалитетов Крыма проигнорировали предложение минфина республики наказать чиновников за срыв планов по исполнению бюджетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сельских поселениях, о крайне низких показателях которых министр финансов Крыма Ирина Кивико докладывала на недавнем совещании правительства с муниципалитетами.

Как пояснила глава ведомства, из предоставленных чиновниками объяснительных по сложившейся ситуации, она так и не смогла выудить реальные причины по срыву планов исполнения бюджетов.

«Я считаю, что никаких причин для неосвоения нет. Средства даны на конкретные цели, эти цели важны для населения. Поэтому не может быть речи, чтобы они были не исполнены», – заявила Кивико.

По ее информации, средства выделялись на проведении капремонтов общежитий, водопроводных сетей, канализационной системы, установку и обустройство детских площадок.

Кивико рассказала, что к дисциплинарной ответственности привлекли чиновников лишь в 6 из 11 поселений, где местные финансисты просчитались при составлении планов

«По пяти оставшимся поселениям к должностным лицам не приняты никакие меры. Это Нижнегорское, Михайловское, Охотское, Желябовское поселения Нижнегорского района и Ермаковское поселение Джанкойского района. Я считаю, что должны быть привлечены», – сказала министр.

По ее информации, местные главы предоставили «дорожные карты», согласно которым средства будут освоены осенью. Однако Кивико назвала это «повторением прошлогодней истории», спрогнозировав, что деньги на обозначенные цели так и не будут потрачены.

«Наказанию подвернуть. Главы администраций должны выполнить решение», – поручил глава Крыма Сергей Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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