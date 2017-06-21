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Детский сад Симферополя закупает деликатесы – цены впечатляют

Детский сад Симферополя закупает деликатесы – цены впечатляют

В детских садах Симферополя воспитывают гурманов.

Как передает корреспондент РИА , на сайте госзакупок РФ размещена информация об аукционе по закупке филе семги. Аукцион проводит управление муниципальных закупок администрации Симферополя. Но, как пояснили в управлении, они действуют «по заявочному принципу», сами к предмету закупки отношения не имеют, только размещают заявку потенциального покупателя. Выяснилось, что 650 кг филе семги по 1500 руб/кг заказал симферопольский детский сад №86 «Незабудка». Общая сумма закупки составит 975 тыс руб.

В конкурсной документации сообщается: рыбка закупается из средств городского бюджета и родительских денег.

При этом участники городского форума родителей оценивают питание в «Незабудке» в на 3,55 из 5 возможных баллов.

По запросу «филе семги» поисковая интернет-система предлагает массу вариантов поставки продукта по цене около 700 руб за кг. Максимальная цена, которую удалось обнаружить у поставщиков – 1000 руб/кг.

Из беседы корреспондента с заведующей детсадом №86 стало известно, что этот дорогой продукт закупается впервые и по необходимости: «были большие деньги на питание», их необходимо потратить. «Надо было так действовать, хотя цена смущает».

Рыба будет приготовлена то ли в виде котлеты, то ли порционно – в детсаду еще не решили, порция, возможно, составит около 100 г.

Напомним, на питание одного ребенка в детских учреждениях Симферополя выделяется 132 руб в день. Значит, одна рыбная котлетка за 150 руб перекроет всю дневную сумму. Видимо, из-за этого заведующая не уверена, что будет закуплен весь заявленный объем рыбы.

Она же сообщила, что это не единственный дорогой продукт, который покупает детсад из-за необходимости потратить деньги: объявлено еще и о закупке 600 кг говяжьего языка по 495 руб/кг (общая сумма – 297 тыс руб). Кстати, на сайте госзакупок есть еще одна аналогичная заявка: детсад «Золотой петушок» из Нижневартовска тоже закупает говяжий язык, правда, по 463 руб/кг и всего 120 кг.

Симферополь, Ольга Картошина

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