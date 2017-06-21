Детский сад Симферополя закупает деликатесы – цены впечатляют

В детских садах Симферополя воспитывают гурманов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок РФ размещена информация об аукционе по закупке филе семги. Аукцион проводит управление муниципальных закупок администрации Симферополя. Но, как пояснили в управлении, они действуют «по заявочному принципу», сами к предмету закупки отношения не имеют, только размещают заявку потенциального покупателя. Выяснилось, что 650 кг филе семги по 1500 руб/кг заказал симферопольский детский сад №86 «Незабудка». Общая сумма закупки составит 975 тыс руб.

В конкурсной документации сообщается: рыбка закупается из средств городского бюджета и родительских денег.

При этом участники городского форума родителей оценивают питание в «Незабудке» в на 3,55 из 5 возможных баллов.

По запросу «филе семги» поисковая интернет-система предлагает массу вариантов поставки продукта по цене около 700 руб за кг. Максимальная цена, которую удалось обнаружить у поставщиков – 1000 руб/кг.

Из беседы корреспондента «Нового Дня» с заведующей детсадом №86 стало известно, что этот дорогой продукт закупается впервые и по необходимости: «были большие деньги на питание», их необходимо потратить. «Надо было так действовать, хотя цена смущает».

Рыба будет приготовлена то ли в виде котлеты, то ли порционно – в детсаду еще не решили, порция, возможно, составит около 100 г.

Напомним, на питание одного ребенка в детских учреждениях Симферополя выделяется 132 руб в день. Значит, одна рыбная котлетка за 150 руб перекроет всю дневную сумму. Видимо, из-за этого заведующая не уверена, что будет закуплен весь заявленный объем рыбы.

Она же сообщила, что это не единственный дорогой продукт, который покупает детсад из-за необходимости потратить деньги: объявлено еще и о закупке 600 кг говяжьего языка по 495 руб/кг (общая сумма – 297 тыс руб). Кстати, на сайте госзакупок есть еще одна аналогичная заявка: детсад «Золотой петушок» из Нижневартовска тоже закупает говяжий язык, правда, по 463 руб/кг и всего 120 кг.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.06.17

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