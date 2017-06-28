В России не нашлось «золотой семги» для крымских детей

Крымские детсадовцы остались без дорогих деликатесов: им придется питаться продуктами подешевле.

Как уже сообщал РИА «Новый День», детские сады Симферополя через управление муниципальных закупок администрации города закупают чрезвычайно дорогие продукты, мотивируя это тем, что «были выделены большие деньги на питание», их необходимо потратить. В конкурсной документации сообщается: продукты закупаются из средств городского бюджета и родительских денег.

На сайте госзакупок была размещена заявка на 650 кг филе семги по 1500 руб/кг. Рыбу заказал симферопольский детский сад №86 «Незабудка».

Однако во всей стране не нашлось поставщика, который согласился бы продать детям рыбу по такой цене. На конкурс было подано три заявки, цена во всех них колебалась вокруг 1 тыс 100 руб за кг.

Напомним на питание одного ребенка в детсадах Симферополя предусмотрено 132 руб в день. То есть кроме 100-граммового кусочка семги, купленного по такой цене, в дневной рацион можно будет включить еще и стакан киселя.

Подобная история произошла и с говяжьим языком. Детсад №79 «Чайка» объявил о закупке 600 кг языка свежемороженого по 518 руб/кг. Такой цены в РФ тоже не нашлось, пришлось заключить договор на поставку по цене 256 руб/кг.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.06.17

Украина собирается жаловаться на Керченский мост в NASA. / 28 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Украинский посол в Германии умоляет Scooter не ездить в Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»