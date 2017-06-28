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В России не нашлось «золотой семги» для крымских детей

В России не нашлось «золотой семги» для крымских детей

Крымские детсадовцы остались без дорогих деликатесов: им придется питаться продуктами подешевле.

Как уже сообщал РИА , детские сады Симферополя через управление муниципальных закупок администрации города закупают чрезвычайно дорогие продукты, мотивируя это тем, что «были выделены большие деньги на питание», их необходимо потратить. В конкурсной документации сообщается: продукты закупаются из средств городского бюджета и родительских денег.

На сайте госзакупок была размещена заявка на 650 кг филе семги по 1500 руб/кг. Рыбу заказал симферопольский детский сад №86 «Незабудка».

Однако во всей стране не нашлось поставщика, который согласился бы продать детям рыбу по такой цене. На конкурс было подано три заявки, цена во всех них колебалась вокруг 1 тыс 100 руб за кг.

Напомним на питание одного ребенка в детсадах Симферополя предусмотрено 132 руб в день. То есть кроме 100-граммового кусочка семги, купленного по такой цене, в дневной рацион можно будет включить еще и стакан киселя.

Подобная история произошла и с говяжьим языком. Детсад №79 «Чайка» объявил о закупке 600 кг языка свежемороженого по 518 руб/кг. Такой цены в РФ тоже не нашлось, пришлось заключить договор на поставку по цене 256 руб/кг.

Симферополь, Ольга Картошина

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© 2017, РИА «Новый День»

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