Минченко: Овсянников сохранил чуждый региону образ при наличии сильных соперников

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников не смог наладить отношения с местными элитами, а кроме того, у него существуют недоброжелатели и за пределами Крыма.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом говорится в свежем докладе «Минченко Консалтинг», посвященном ходу губернаторских кампаний в России. Успехи Овсянникова характеризуются весьма критично: «Сохраняется чуждый региону образ – технократ, мужчина в солидном костюме, присланный из Москвы, чтобы решить проблемы за период командировки. Отсутствие связей с регионом плохо влияет на содержание кампании. Судя по активности негативной кампании, в том числе и на федеральном ТВ, есть оппоненты кандидатуре не только на уровне региона и Республики Крым, но и на уровне Политбюро 2.0». За отношения с федеральным центром эксперты РАСО ставят Овсянникову 3 (в мае – 4), за отношения с элитами – 3, за публичное позиционирование – также 3.

«Минченко консалтинг» относит Севастополь к регионам, где конкуренция на губернаторских выборах может обостряться в связи с активностью внешних игроков (борьба федеральных групп влияния в рамках путинского Политбюро 2.0, влияние федеральных ФПГ, полномочных представителей президента в округах, элит соседних регионов). «Поскольку в ряде случаев эти игроки ставят своей целью не продвижение своего кандидата, а ослабление позиций конкретного губернатора, то ставка может делаться на негативную кампанию или подкрутку любого из кандидатов, допущенных до выборов. Подобные риски существуют в Севастополе», – отмечается в докладе. Фактор внешнего влияния и слабая кампания врио могут спровоцировать еще больший рост конкуренции. Эксперты добавляют, что в данный момент кандидат от ЛДПР выглядит в Севастополе на старте кампании сильнее кандидата от КПРФ.

Москва, Севастополь, Евгения Вирачева

Москва, Севастополь. Другие новости 04.07.17

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