ФАС не отступит: отдельный роуминг для Крыма будет отменён

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решительно заявляет, что добьётся отмены национального роуминга в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в службе упомянули и действующий отдельный роуминг в Крыму.

Кроме того, в пределах сети одного оператора действует внутрисетевой роуминг (есть различия в цене по регионам), а национальный роуминг включается, когда сеть какого-либо оператора в регионе отсутствует.

Подойти к этому вопросу с политической меркой и отменить вообще понятие внутрироссийского роуминга в очередной раз жестко потребовала ФАС.

«Мы своего все равно добьемся. А тот, кто первый отменит роуминг, получит аплодисменты» – цитирует ТАСС главу ведомства Игоря Артемьева.

Напомним, в феврале заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство ожидает предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга к середине марта. По расчётам, отмена внутрисетевого роуминга должна была состояться во втором квартале 2017 года, национального – в третьем.

Симферополь, Лена Данилова

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