Госдума рассмотрит вопрос об отмене роуминга с Белоруссией

В Госдуму внесен законопроект об отмене национального роуминга с Белоруссией. Поправки в закон «О связи» инициировала группа депутатов от ЛДПР.

В пояснительной записке к документу говорится, что роуминг между абонентами, находящимися на территории Союзного государства, может быть отменен с 1 января 2018 года. Согласно проекту закона, российские и белорусские абоненты смогут также пользоваться интернетом по внутренним тарифам операторов мобильной связи.

Авторы инициативы указывают, что о необходимости полной отмены роуминга неоднократно заявляла Федеральная антимонопольная служба, и подчеркивают, что среди стран СНГ наиболее последовательно осуществляют экономическую интеграцию Белоруссия и Россия, которые являются тесными партнерами во многих сферах.

«Для дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства требуется работа во многих направлениях, в том числе и в направлении доступности мобильной связи», – говорится в пояснительной записке. По мнению авторов документа, отмена роуминга «обеспечит дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Республикой Беларусь».

В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Москва и Минск рассматривают способы отменить международный роуминг между двумя странами. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров поддержал данную инициативу, но призвал сначала операторов сотовой связи РФ и Белоруссии оценить эту идею.

Как сообщал «Новый День», 28 июня депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга, однако Белоруссия в их документе не упоминалась.

Москва, Светлана Петрова

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