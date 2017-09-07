Администрация Феодосии рискует остаться без сотрудников

Госаппарат Феодосии переживает кадровый кризис: некому работать.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», если в середине августа в горадминистрации было 7 вакантных должностей, то к началу сентября число свободных мест выросло до 13. И это не считая заместителей главы и начальников управлений, увольняющихся в массовом порядке после отставки Станислава Крысина.

Судя по списку, опубликованному пресс-службой госструктуры, городу очень нужны главный архитектор, главные специалисты по распределению жилой площади, по вопросам земельных отношений, по проблемам информационной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, противодействия коррупции и так далее. Свободными остаются кресла начальника отдела муниципального имущества

департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имуществ, ведущего специалиста контрольно-ревизионного отдела финансового управления и заведующего сектором по инвестиционному развитию отдела по вопросам экономики, инвестиций и промышленности.

Не хватает сотрудников в поселковых администрациях Коктебеля и Орджоникидзе.

Как ранее заявляла начальник городского отдела по вопросам муниципальной службы и наград администрации города Ирина Иванова, основные причины, почему люди увольняются и не хотят идти работать в горадминистрацию – большая нагрузка, ненормированное рабочее время, высокая ответственность выполнения поставленных задач и низкий уровень заработной платы.

Кстати, по итогам прошлого года из администрации Феодосии ушли 90 муниципальных служащих. Это треть всего аппарата мэрии. 37 из них проработали меньше года. Как правило, за свое место больше держатся женщины, которые и составляют костяк госструктуры – 74% (всего в администрации вместе с близлежащими поселками работает около 300 человек).

Отметим, что в свежем списке самую высокую зарплату – 44 тысячи рублей в месяц – предлагают главному архитектору, главным специалистам обещают платить по 18 тысяч рублей, а специалисту контрольно-ревизионного отдела финансового управления – 16 тысяч. При этом практически от всех будущих сотрудников требуется высшее образование и стаж работы не менее двух лет.

Как уже сообщал РИА «Новый День», новая волна увольнений феодосийских чиновников началась 29 августа, после того, как по требованию главы Крыма Сергея Аксенова свои посты покинули глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук. Вслед за ними заявления написали заместители экс-главы Сергей Верба и Роман Устинов, а у Матвея Соломатина закончился контракт. Без руководителя осталось и управление по курортам и туризму. Накануне в отделе был назначен и.о. начальника.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 07.09.17

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