В Феодосии на пост мэра претендуют 6 кандидатов

В Феодосии кресло градоначальника хотят занять 6 претендентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно столько заявлений подано для участия в конкурсе на замещение должности главы горадминистрации.

«В конкурсе мы ожидаем участие не менее 10 человек. Сегодня последний день подачи документов, люди приезжают и подают документы. Очень приятно, что много сознательных граждан хотят помочь развитию нашего города. Чем больше людей будут участвовать в конкурсе, тем шире у нас будет выбор. Мы сейчас ищем самого лучшего управленца, не только в Крыму, но и, желательно, по России», – цитирует КИА зампредседа феодосийского городского совета Николая Волкова.

Конкурс пройдет в ближайшую среду, 4 октября.

Как уже сообщал «Новый День», Феодосия лишилась градоначальника 29 августа, когда по требованию главы Крыма Сергея Аксенова председатель горадминистрации Станислав Крысин сложил свои полномочия.

Председатель горсовета Светлана Гевчук разделила его судьбу. Вслед за ними заявления написали заместители экс-главы Сергей Верба и Роман Устинов, а у Матвея Соломатина закончился контракт.

Отметим, что госаппарат Феодосии в целом переживает кадровый кризис. По итогам прошлого года из администрации Феодосии уволились 90 муниципальных служащих. Это треть всего аппарата мэрии. 37 из них проработали меньше года.

Как правило, за свое место больше держатся женщины, которые и составляют костяк госструктуры – 74%. Всего в администрации вместе с близлежащими поселками работает около 300 человек.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 02.10.17

Военный прокурор Украины ждёт новых смутных времён и предлагает раздать всем по пистолету. / На Крымском мосту стартовала укладка асфальта. / Забор высок, но и конопля удалась: в Крыму разоблачили криминальную семейку садоводов (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»