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Главгосэкспертиза дала добро крымской трассе «Таврида»

Главгосэкспертиза дала добро крымской трассе «Таврида»

Проект федеральной трассы «Таврида» получил согласование главной государственной экспертизы.

Как передает корреспондент РИА , стоимость строительства трассы определена в 139 млрд рублей. «Все идет по плану, никаких срывов нет, ФЦП двигается, трасса будет сдана в срок», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, четырехполосная трасса «Таврида» – вторая по масштабу стройка Крыма после моста через Керченский пролив. Ее протяжённость по территории полуострова составит 237,5 км. Дорога свяжет Керчь, Феодосию, Симферополь и Севастополь. Частично она совпадет с ныне существующей дорогой, но большей частью пройдет параллельно.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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