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Крымская трасса «Таврида» подорожала на 27 млрд

Крымская трасса «Таврида» подорожала на 27 млрд

Строительство федеральной трассы «Таврида» обойдется в 166 млрд рублей. Об этом на совещании в Севастополе заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Как сообщал , в сентябре стоимость строительства трассы федерального значения, которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, была определена в 139 млрд рублей.

Между тем, ее стоимость вновь увеличилась и теперь составит около 166 млрд рублей.

«По оценке экспертов стоимость двух участков федеральной трассы «Таврида»: севастопольского и крымского была порядка 168 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, будет на 2 миллиарда меньше», – смягчил ситуацию Назаров.

Напомним, в сентябре проект федеральной трассы «Таврида» получил согласование главной государственной экспертизы.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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