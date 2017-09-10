На одном из избирательных участков Севастополя произошло ЧП: сработала пожарная сигнализация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники МЧС эвакуировали из здания школы №15, в котором расположен участок, сотрудников избирательной комиссии, наблюдателей и голосовавших.

По предварительным данным, причиной переполоха стала перекалившаяся печь в столовой школы, где в это время пекли булочки.

Сейчас избирательный участок №45 работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня в Севастополе впервые в истории города выбирают губернатора. Явка избирателей по данным на12:00 составила 15,1%. Это ниже, чем на выборах в Законодательное собрание Севастополя в 2014 году и на выборах в Госдуму в 2016 году.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.09.17

Плати, чтобы не замерзнуть: грядущая зима грозит украинцам большими расходами. / Началось: в Севастополе стартовало голосование на выборах губернатора. / Уехали ни с чем: полиция не смогла забрать животных из дельфинария в Саках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»