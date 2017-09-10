Все-таки прорвался: Саакашвили вернулся на Украину

Экс-губерантор Одесской области Михаил Саакашвили выполнил обещание и 10 сентября вернулся на Украину. Точнее, прорвался.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня опальный чиновник, лишенный украинского гражданства, несколько раз менял маршрут: сначала он собирался пересечь границу на автобусе. Однако после массовой драки его сторонников и противников в районе пункта пропуска «Краковец» заявил, что прибудет по железной дороге. Но поезд «Интерсити», в который сел Саакашвли, на украинскую территорию не пустили. Тогда экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области двинулся к границе на автобусе.

Польские пограничники пропустили его без проблем, но на украинской стороне пункт пропуска «Шегини» оказался заблокирован спецслужбами. Официальная версия – из-за поступившего в СБУ сообщения о бомбе на территории пункта.

Однако сторонники Саакашвили, среди которых были и депутаты Верховной рады, прорвали оцепление. В их окружении Саакашвили прошел на территорию Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.09.17

Сторонники и противники Саакашвили устроили массовую драку на польско-украинской границе. / Претенденты на пост губернатора Севастополя потратили на выборы 51 млн рублей. / На одном из избирательных участков Севастополя произошло ЧП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»