Апельсины против роз: Украина изгоняет 10 грузинских революционеров – друзей Саакашвили

Десяти гражданам Грузии запретили пребывание на территории Украины после прорыва в страну Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты помогли экс-губернатору Одесской области, лишенному украинского гражданства, пересечь польско-украинскую границу.

Также в отношении шести граждан Грузии пограничники инициировали отмену видов на жительства на территории Незалежной.

«Те лица, которые идентифицированы и признаны виновными в нарушении порядка пересечения государственной границы, прибыли в подразделения Государственной пограничной службы, на них были составлены протоколы, и они вернулись на территорию своего государства. Согласно полномочий Государственной пограничной службы Украины, в отношении этих лиц за нарушение правил пересечения государственной границы было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины на определенный срок», – цитирует Радио Свобода заместителя главы погранслужбы Василия Серватюка.

Напомним, 10 сентября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в сопровождении активистов пробрался через государственную границу Украины со стороны Польши на пункте пропуска «Шегини», не пройдя приграничный контроль.

Госпогранслужба составила 15 протоколов о незаконном пересечении государственной границы в отношении четырех украинских журналистов, десяти грузин и самого Саакашвили.

Лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Как он сам заявил, никакого официального ответа ему пока не поступало.

Административные протоколы также вручены трем украинским депутатам, в том числе Юлии Тимошенко, помогавшей Саакашвили «преодолевать» границу «Незалежной».

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 05.10.17

Генплан подкрался незаметно: у севастопольцев начали изымать участки вопреки предупреждениям Путина. / В Симферополе и Саках более пяти тысяч человек сидят без воды – комментарий МинЖКХ. / Водитель Мерседеса погиб под прицепом возле Симферополя. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»