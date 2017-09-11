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Прорвавшийся на Украину Саакашвили добрался до Львова и стал фигурантом уголовного дела

Прорвавшийся на Украину Саакашвили добрался до Львова и стал фигурантом уголовного дела

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили добрался до Львова.

Как уже сообщал , 10 сентября опальный чиновник вместе со своими сторонниками буквально прорвался через пункт пропуска «Шегини», заблокированный спецслужбами. Оттуда Саакашвили отправился во Львов, где встретился с мэром Андреем Садовым. По сообщениям украинских СМИ, здание ресторана, в котором прошла встреча Саакашвили и Садового, было оцеплено бойцами батальона «Донбасс» (Запрещен в РФ).

Между тем, нацполиция Украины по факту «прорыва» госграницы возбудила уголовное дело. За данное преступление Саакашвили может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. В запросе грузинская сторона также потребовала, чтобы Саакашвили в случае задержания на территории Украины, не был выдан третьему государству.

Львов, Анастасия Зук

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