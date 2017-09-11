Прорвавшийся на Украину Саакашвили добрался до Львова и стал фигурантом уголовного дела

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили добрался до Львова.

Как уже сообщал «Новый День», 10 сентября опальный чиновник вместе со своими сторонниками буквально прорвался через пункт пропуска «Шегини», заблокированный спецслужбами. Оттуда Саакашвили отправился во Львов, где встретился с мэром Андреем Садовым. По сообщениям украинских СМИ, здание ресторана, в котором прошла встреча Саакашвили и Садового, было оцеплено бойцами батальона «Донбасс» (Запрещен в РФ).

Между тем, нацполиция Украины по факту «прорыва» госграницы возбудила уголовное дело. За данное преступление Саакашвили может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. В запросе грузинская сторона также потребовала, чтобы Саакашвили в случае задержания на территории Украины, не был выдан третьему государству.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 11.09.17

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