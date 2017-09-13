В Крыму появилась новая коллекция древнего золота

140 золотых украшений, найденных на западном побережье Крыма, переданы в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Эти артефакты по классу и уровню сопоставимы с коллекцией скифского золота, задержанной в Нидерландах.

Как уже сообщал «Новый День», уникальная находка сделана в августе в Усть-Альминском некрополе. Некрополь примыкает к остаткам древнего городища в районе села Песчаное Бахчисарайского района. Памятник датируется концом ІІ в. до н. э. – ІІІ в. н. э. Исследованная территория городища – около 2 тысяч квадратных метров, некрополя – около 8 тысяч. «Наиболее значимая находка – погребение женщины в склепе, датируемое первым веком нашей эры. На ней был венок из золотых листьев, золотые серьги, золотое ожерелье и бляшки на рукавах, стеклянные бусы, в склепе мы нашли также сосуды. Рядом в разграбленном склепе мы нашли еще несколько золотых предметов. Всего было найдено 140 золотых предметов, – цитирует РИА «Новости» руководителя археологической экспедиции Александра Труфанова. –

Захоронение было для одного человека, что нетипично. Обычно в склепе до 20 захоронений. Видимо, все-таки ее статус был не мал. Среди находок, которые уехали в Амстердам, – точно такие же золотые листья из венка, которые найдены нами. Эта находка совершенно точно аналогична артефактам из коллекции «скифского золота». Все предметы переданы в Бахчисарайский музей и, уверен, вскоре станут его экспонатами».

Напомним, выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале 2014 года, до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских. После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама вынесено в пользу возвращения коллекции Украине. Крым подал апелляцию, рассмотреть которую могут в октябре.

Симферополь, Лиана Макоба

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