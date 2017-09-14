Бывший муж и крымский след: назван заказчик убийства депутата Госдумы РФ в Киеве

Генеральная прокуратура Украины назвала организаторов убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как уже сообщал «Новый День», Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта. Экс-депутат погиб на месте. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице. В России Вороненков был объявлен в международный розыск по делу о крупном мошенничестве и рейдерстве.

10 дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства установлен. Но тогда имя назвать отказались. Генпрокурор прокурор лишь сообщил, что этот человек причастен к российским преступным кругам и контактирует со спецслужбами.

Россия начала свое расследование, а генпрокуратура РФ направила на Украину запрос о выполнении ряда следственных действий. Ответ получен. «Организаторами убийства ГПУ называет двух человек. Первый – это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой. Второй – владелец недавно санированного банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами, похоже, взятые из СМИ. Все ведется к тому, что указанные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб. Сейчас вся информация изучается и проверяется в рамках «дела Вороненкова», – цитирует «Росбалт» свой источник в правоохранительных органах, отмечая, что часть приведенных сведений и фигурантов была ожидаема.

Среди причин, по которым Тюрин мог согласиться организовать нападение, украинские следователи называют, в первую очередь, личные мотивы (якобы, он считал, что Максакова может забрать в Киев их совместных детей, которые сейчас живут с ним). Финансиста же привлекли к этой операции, поскольку из Крыма ему было бы проще все организовать. Подчеркивается, что Тюрин и банкир имеют давние связи на Украине.

«Такое чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов. С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным на Украине. Однако сказать, что ответ сразу выбросили в мусорную корзину, – нельзя. С ним работают, информация сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками», – отметил источник «Росбалта».

Между тем, вдова Вороненкова отрицает причастность Тюрина к убийству вообще и ответ ГПУ в частности.

«Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала, ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому, – цитирует Марию Максакову РБК. – Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.09.17

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