Украине надоело расследовать убийство Вороненкова

Киевская прокуратура объявила о завершении досубедного расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собранные по делу материалы отправят в суд после того, как с ними ознакомятся стороны уголовного производства.

По данным прокуратуры, во время следствия о подозрении сообщили предполагаемому организатору и пяти соучастникам. Их действия квалифицировали как «умышленное убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

«Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное», – заявили в прокуратуре, добавив, что двое исполнителей находятся под стражей.

Организатором убийства в ведомстве называют гражданина России Владимира Тюрина, двумя сообщниками, которых украинским силовикам не удалось задержать, – Юрия Василенко и Ярослава Левенца. Материалы по ним вынесли в отдельное производство, которое еще продолжается. Сам Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой – отрицает свою причастность к преступлению.

Как уже сообщал «Новый День», Вороненков уехал на Украину в 2016 году, получив там гражданство. Свой поступок он объяснял политическими мотивами, но в Следкоме РФ его переезд назвали побегом, так как ему грозил арест и уголовное преследование. Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта 2017 году. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.05.18

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