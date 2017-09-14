Четверг, 14 сентября 2017, 18:42 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Теперь и голландцы: еще две европейские компании обвинили в связях с Крымом

Теперь и голландцы: еще две европейские компании обвинили в связях с Крымом

Вслед за французской PTC – Fayat Group в поставках оборудования для крымского моста обвинили две компании из Нидерландов.

Как передает корреспондент РИА , компания Вijlard Hydrauliek изготовила главный гидроцилиндр для молота, используемого для погружения свай под опоры Крымского моста. А компания Dematec Equipment собрала это оборудование. Гидромолот попал в Россию в 2016 году: сначала его использовали в Краснодарском крае, а потом передали строителям моста через Керченский пролив, сообщает голландская газета De Gelderlander.

Руководство компаний категорически отрицает нарушение антикрымских санкций: они поставляли оборудование для строительства на материковой части России.

Однако издание настаивает, что директор Dematec Equipment Дерк ван дер Хойфель лично контролировал монтаж гидромолота в Крыму весной 2016 года.

Между тем, глава Bijlard Hydrauliek Марсел Бейлард заявил, что его компания поставляла данное оборудование голландскому заказчику, куда оно отправилось дальше, поставщики не в курсе.

Правительство Нидерландов пообещало разобраться в ситуации.

Между тем, в России не отрицают, что используют при строительстве моста импортную технику: «Централизованной закупки/поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было. Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», – цитирует РБК представителя федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и инфоцентра «Крымский мост» Алина Черноиванову, почеркнувшую, что при строительстве используются «сотни различных типов» спецтехники и строительного оборудования, часть которых произведена за рубежом.

Амстердам, Платон Ефимчук

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© 2017, РИА «Новый День»

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