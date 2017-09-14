Теперь и голландцы: еще две европейские компании обвинили в связях с Крымом

Вслед за французской PTC – Fayat Group в поставках оборудования для крымского моста обвинили две компании из Нидерландов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Вijlard Hydrauliek изготовила главный гидроцилиндр для молота, используемого для погружения свай под опоры Крымского моста. А компания Dematec Equipment собрала это оборудование. Гидромолот попал в Россию в 2016 году: сначала его использовали в Краснодарском крае, а потом передали строителям моста через Керченский пролив, сообщает голландская газета De Gelderlander.

Руководство компаний категорически отрицает нарушение антикрымских санкций: они поставляли оборудование для строительства на материковой части России.

Однако издание настаивает, что директор Dematec Equipment Дерк ван дер Хойфель лично контролировал монтаж гидромолота в Крыму весной 2016 года.

Между тем, глава Bijlard Hydrauliek Марсел Бейлард заявил, что его компания поставляла данное оборудование голландскому заказчику, куда оно отправилось дальше, поставщики не в курсе.

Правительство Нидерландов пообещало разобраться в ситуации.

Между тем, в России не отрицают, что используют при строительстве моста импортную технику: «Централизованной закупки/поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было. Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», – цитирует РБК представителя федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и инфоцентра «Крымский мост» Алина Черноиванову, почеркнувшую, что при строительстве используются «сотни различных типов» спецтехники и строительного оборудования, часть которых произведена за рубежом.

Амстердам, Платон Ефимчук

Амстердам. Другие новости 14.09.17

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