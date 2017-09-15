Минфин РФ сократит помощь Донбассу ради Крыма

Россия сократит гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Соответствующее поручение дано Минфину по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 3 года МЧС России отправило в Донбасс более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов. В ведомстве утверждают, что занимаются только логистикой, но средства саму гумпомощь не выделяет. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники в самопровозглашенных республиках, что Россия ежемесячно перечисляет ДНР 2,5 млрд рублей на выплаты пенсий, но Минфин РФ это утверждение опроверг.

Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, но неправильно говорить, что она их «содержит», заявлял в январе текущего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив, о каких суммах идет речь.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. Про это поручение сам Медведев говорил во время поездки в Крым в начале августа, отмечает РБК. Как следует из протокола совещания у Козака, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд рублей расходов на Крым и Севастополь в 2018-2020 годах, в том числе 61,6 млрд рублей в 2019-2020 годах. Речь идет о строительстве объектов здравоохранения и общего образования, реконструкции водовода Феодосия – Судак, строительстве канализационного коллектора в Симферополе, капремонте автодороги Алушта – Феодосия, предоставлении субсидий территориальным сетевым организациям Крыма на компенсацию выпадающих доходов из-за заниженных тарифов по передаче электроэнергии и т.д. Кроме того, нужны деньги на строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройку трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд рублей. на три года.

В связи с этим минфину дано поручение «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям», – цитирует РБК протокол заседания, делая вывод, что речь идет именно о ЛНР и ДНР. И добавляет: источники в Госдуме и правительстве РФ подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка самопровозглашенных республик прекратится: финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете. Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, говорят источники. Официальных комментариев по поводу поручения Минфину пока нет.

Москва, Артем Рокотов

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