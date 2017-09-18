СМИ: абонентам сотовых операторов придется раскошелиться на Крым и Калининградскую область

Операторам связи придется оплатить часть программ развития Крыма и Калининградской области. Эксперты не сомневаются: эту нагрузку переложат на плечи абонентов.

Как уже сообщал «Новый День», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд рублей расходов на Крым и Севастополь в 2018-2020 годах, в том числе 61,6 млрд рублей в 2019-2020 годах. Речь идет о строительстве объектов здравоохранения и общего образования, реконструкции водовода Феодосия – Судак, строительстве канализационного коллектора в Симферополе, капремонте автодороги Алушта – Феодосия, предоставлении субсидий территориальным сетевым организациям Крыма на компенсацию выпадающих доходов из-за заниженных тарифов по передаче электроэнергии и т.д.

Кроме того, нужны деньги на строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройку трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд рублей. на три года. В начале сентября варианты выполнения поручений Медведева обсуждались на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Одно из предложений – увеличить сборы с операторов связи в резерв универсального обслуживания. Сейчас отчисления составляют 1,2% от выручки. Из фонда финансируется проект устранения «цифрового неравенства» (реализует его «Ростелеком»), в рамках которого необходимо обеспечить каждого гражданина России должен доступом к таксофону на расстоянии не более одного часа пешего пути. Кроме того, жители всех населенных пунктов с населением более 500 человек должны иметь хотя бы одну точку коллективного доступа в Интернет.

С 2016 года годовой объем трат из резерва универсального обслуживания предусмотрен на уровне 13,7 млрд руб, при этом в прошлом году на проект цифрового выравнивания было потрачено только 60%, остальное направили на другие цели.

Теперь Министерству финансов, Министерству связи и массовых коммуникаций и Федеральной антимонопольной службе поручено рассмотреть возможность сокращения бюджетных расходов на таксофоны и пункты коллективного доступа в Интернет, а также проработать вопрос об увеличении отчислений операторов.

Это стало неожиданностью для операторов: «Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания сказал, что стоит прекратить финансировать установку и содержание таксофонов в регионах с высоким проникновением телефонии и перенаправить эти средства на строительство сетей для высокоскоростной передачи данных в регионах, – цитирует РБК свои источники в компаниях связи. – При этом речь шла именно о перераспределении средств, и откуда в протоколе появилось поручение об увеличении сборов в резерв, никто не знает». Эксперты уверены: инициатива по повышению размера сборов в резерв, как и финансирование «закона Яровой», вступающего в силу с 1 июля 2018 года, может быть реализована только за счет абонентов.

Напомним, операторам придется хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а само содержание разговоров и переписки – до полугода. Звучали разные оценки, какие средства операторам предстоит потратить на хранение. По оценке комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям, операторам потребуется более 17 трлн руб. По оценке Минкомсвязи и Федеральной службы безопасности – 4,5 трлн руб. Профильная комиссия РСПП в июле предложила законодательно обязать всех российских абонентов отчислять средства на реализацию «закона Яровой» – речь идет о 3% – 5% среднемесячного счета, или 50-85 млрд рублей в год. Уже известно, что Минкомсвязи против увеличения платежей в резерв.

Между тем, Минфину поручено доработать проект бюджета на 2018-2020 годы с учетом предложенных мер, сообщает РБК. Окончательный проект должен быть внесен в Госдуму 29 сентября.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.09.17

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