ЕС обвинили в гибридной войне против Крыма

Евросоюз развязал гибридную войну против России вообще и Крыма в частности. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Евросоюз продлил до 15 марта 2018 года санкции против граждан и юридических лиц России. Сегодня это решение вступило в силу. Конкретно для Крыма и Севастополя ограничения меры продлены до 23 июня 2018 года.

В рамках санкций гражданам стран ЕС, а так же компаниям, зарегистрированным на данной территорий, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги.

Кроме того, наложен запрет на экспорт и импорт отдельных товаров и технологий, на туристические услуги. «С помощью санкций Евросоюз пытается наказать крымчан за свободный выбор, сделанный в марте 2014 года. Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая, в конечном счете, вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам, – заявил Сергей Аксенов. – Замечу, что страны, которые ввели санкции против России и Крыма, не осудили, а значит, фактически одобрили водную и энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева, которая, по сути, является актом государственного терроризма. Также мы не услышали слов осуждения или даже обеспокоенности по поводу засылки на нашу территорию диверсионных групп для совершения террористических актов. То есть мы имеем дело с последовательной политикой, направленной именно против населения нашего полуострова, против всех крымчан. Санкции – часть этой преступной политики, элемент гибридной войны, развязанной против России и Крыма. Никаких иллюзий на этот счёт у нас быть не должно.

Эффективным ответом на санкционное давление может быть только укрепление единства народов России на основе общих целей и ценностей, опора на собственные силы, дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала нашей страны.

С другой стороны, очень важно доносить до общественности западных стран правду о российском Крыме, прежде всего с помощью народной дипломатии. Этот инструмент уже доказал свою эффективность. Уверен, рано или поздно в Европе поймут бесперспективность политики давления и санкций. С Россией такой подход не работает».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.09.17

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