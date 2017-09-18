Вице-премьера Крыма блокировали в аэропорту Варшавы

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов не смог выступить на международной конференции по правам человека, проводимой в Варшаве. Власти Польши буквально блокировали крымского вице-премьера в аэропорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупнейшая в Европе ежегодная конференция организована Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. В польскую столицу съехались сотни представителей государств – участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.

Мурадов должен был выступить сегодня на утренней сессии с докладом о соблюдении прав российского национального меньшинства в странах Европы.

Однако в аэропорту Варшавы у него 2 часа проверяли документы, несмотря на то, что Мурадов предъявил дипломатический паспорт. «Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию – ОБСЕ», – цитирует Мурадова РИА «Новости».

В результате, крымского вице-премьера пропустили на территорию Польши только когда стало ясно, что выступить на площадке ОБСЕ он не успеет.

С речью выступил его помощник: в числе прочего были представлены механизмы соблюдения прав национальных меньшинств, применяемые в Крыму, которые могут стать примером для реализации прав русскоязычного нацменьшинства в странах Европы.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Евросоюз развязал гибридную войну против России вообще и Крыма в частности: «С помощью санкций Евросоюз пытается наказать крымчан за свободный выбор, сделанный в марте 2014 года. Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая, в конечном счете, вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам».

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