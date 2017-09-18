В Москве начинаются судебные разбирательства по поводу «крымских» турбин

Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение иска ООО «Сименс технологии газовых турбин» к ООО и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» по поводу поставки газовых турбин в Крым на 20 октября.

Как уже сообщал «Новый День», иск подан сразу к двум структурам «Ростеха», так как ОАО «Технопромэкспорт» приобрело турбины Siemens для Тамани, а после перепродало их одноименному ООО, которое также принадлежит «Ростеху». Такая схема позволила снять обойти запрет установки турбин в Крыму: если в первой сделке были ограничения на перевозку оборудования в Крым, то во второй эта тема даже не поднималась.

Теперь СП Siemens и «Силовых машин» требует признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также вернуть турбины из «незаконного владения».

Напомним, сегодня арбитражный суд Москвы начинает рассмотрение по существу аналогичного иска, поступившего от концерна Siemens Aktiengesellschaft.

По мнению юристов, использованная «Ростехом» схема поставки турбин производства Siemens в Крым, предназначенных для ТЭС в Тамани, оставляет немецкой компании мало шансов оспорить в суде место установки оборудования.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.09.17

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