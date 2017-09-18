Турки атаковали Севастополь – на радиочастотах

Турецкие радиостанции в Крыму заглушили российские каналы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с утра в Севастополе на российских частотах транслируется CNN Türk и другие турецкие станции.

«Новостные радиочастоты оказались полностью забиты иностранными сигналами. Попытки настроить радиоприёмники вручную особого успеха не давали. Как только частота устанавливалась, через некоторое время она опять перебивалась либо турецкой CNN, либо развлекательными программами,– сообщает сайт «Говорит Москва». – Почему это происходит, пока что никто не может объяснить. Автомобилисты постоянно крутят ручки. Особенно сильный сигнал идёт в Гагаринском районе прямо возле моря».

Отмечается, что правительство города пока не видит в этом особого ЧП, а автовладельцам и обладателям цифровых приёмников приходится настраивать сигнал через Интернет – так он держится более точно.

Отметим, что жители, например, Симферополя и центральных районов Крыма, а также в предгорьях подобных проблем не испытывают – у них российские каналы работают в обычном режиме. Севастопольцы же говорят, что такие «радиоатаки» – обычное дело.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.09.17

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