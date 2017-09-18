Специалисты объяснили, почему турецкие каналы «захватили» эфир Севастополя

Специалисты объяснили, почему в Севастополе радиоэфир заполонили турецкие каналы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня с утра в Севастополе на российских частотах транслировались CNN Türk и другие турецкие станции. Попытки настроить радиоприёмники вручную к особому успеху не привели: как только частота устанавливалась, через некоторое время она опять перебивалась либо турецкой CNN, либо развлекательными программами. Были выдвинуты предположения, что подобным образом турки проверяют возможности своих СМИ закрепиться на радиочастотах Крыма.

На деле все оказалось гораздо проще и прозаичнее: виновата погода.

«Уверенный прием турецких радиостанций ультра-короткого диапазона (FM), который наблюдается еще с прошлой недели в Крыму, не является необычным. Никакой политической подоплеки здесь нет, так как это связано с хорошим прохождением сигнала из-за сложившихся метеоусловий, – цитирует РИА «Новости» ведущего инженера студии «Артекс», занимающейся ретрансляцией российских радиостанций в FM-диапазоне в Крыму, Александра Каханова.

Прием УКВ-сигнала в большинстве случаев обусловлен рефракцией (искривлением) траектории радиолуча в сторону Земли, объяснил специалист. При определенных метеоусловиях происходит сильное искривление траектории, которое приводит к волноводному распространению радиолуча на расстояние, во много раз превышающее расстояние прямой видимости.

«Это обычное явление, которое часто наблюдается не только в Крыму. Чаще всего зарубежные радиостанции хорошо принимаются на полуострове, начиная с июня. А, к примеру, ретранслируемые в Крыму российские и местные радиостанции могут принимать и слушать в Финляндии. Не исключено, что на хороший прием зарубежных станций в Крыму и Севастополе повлияла недавняя солнечная активность», – добавил Каханов.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.09.17

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