Суррогатный бензин с материка будут тормозить на Керченской переправе

Почти половина бензина на крымских АЗС не соответствует стандартам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 40% проб бензина, взятых на АЗС полуострова, не соответствуют ГОСТу.

В настоящее время правительство Крыма разрабатывает комплекс мер, направленных на усиление контроля над качеством топлива. «Чтобы понимать четко и ясно, что в республике продается только качественное топливо, скорее всего, будем контроль брать на паромной переправе», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также добавил, что специалисты министерства топлива и энергетики Крыма и ФАС займутся ценами на топливо, которые по неоправданной причине отличаются от материковых.

Напомним, сегодня стоимость 95-го бензина в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, 98-го бензина – 47 рублей. При этом в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.09.17

Расправы по-украински: не арестуют, так изобьют. / Часть домов Симферополя будет отапливаться зимой в авральном режиме. / «Опасен для всех»: в США не представляют, какого человека собрались вооружать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»