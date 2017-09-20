Среда, 20 сентября 2017, 14:47 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

По новой стратегической ветке в обход Украины пошли первые грузовые поезда

По новой стратегической ветке в обход Украины пошли первые грузовые поезда

Грузовые поезда начали на регулярной основе курсировать по железнодорожной линии Журавка – Миллерово, построенной в обход территорий Украины. На очереди и пассажирские.

Как передает корреспондент РИА , первые грузовые поезда уже перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и стройматериалами.

Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады. В скором времени ожидается запуск пассажирских поездов. К следующему лету на линии Журавка – Миллерово будут курсировать около 200 составов в сутки.

Напомним, строительство железной дороги в обход Украины началось в 2015 году и планировалось, что завершится в 2018 году.

Между тем, уже в августе двухпутная электрифицированная дорога, построенная в Ростовской и Воронежской областях в обход территории «незалежной» позволила соединить железнодорожным сообщением российские регионы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.09.17

Крым теряет туристов: многие разочаровались. / В Судаке пенсионный почтальон присваивала деньги стариков. / Латвийских детей, побывавших в Артеке, ждут репрессии на родине.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Важный участок стратегической ж/д запустят в обход Украины на год раньше срока

Прощай, Украина, и – привет: в России достроена стратегическая Ж/Д вдоль «незалежной»

В рубриках

, , , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Москва /

Крым теряет туристов: многие разочаровались

В Судаке пенсионный почтальон присваивала деньги стариков

Латвийских детей, побывавших в Артеке, ждут репрессии на родине

Законопроект о списании украинских долгов крымчан прошел первое чтение в Госсовете РК

Парламент Крыма разрешил приватизировать легендарный завод «Новый Свет»

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости