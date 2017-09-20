По новой стратегической ветке в обход Украины пошли первые грузовые поезда

Грузовые поезда начали на регулярной основе курсировать по железнодорожной линии Журавка – Миллерово, построенной в обход территорий Украины. На очереди и пассажирские.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые грузовые поезда уже перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и стройматериалами.

Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады. В скором времени ожидается запуск пассажирских поездов. К следующему лету на линии Журавка – Миллерово будут курсировать около 200 составов в сутки.

Напомним, строительство железной дороги в обход Украины началось в 2015 году и планировалось, что завершится в 2018 году.

Между тем, уже в августе двухпутная электрифицированная дорога, построенная в Ростовской и Воронежской областях в обход территории «незалежной» позволила соединить железнодорожным сообщением российские регионы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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