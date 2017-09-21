В Белогорском районе снова произошла лобовая авария – вновь есть погибшие (ФОТО)

В Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузопассажирского микроавтобуса погибли два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром. По предварительной версии, водитель автомобиля «LadaKalina» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «MercedesSprinter», сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его пассажир получили травмы несовместимые с жизнью, водитель и пассажир спринтера госпитализированы.

По сообщениям очевидцев, автомобиль «LadaKalina» следовал на скорости 150 километров в час.

Напомним, тремя днями ранее в Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли три человека.

ФОТО Адама Розенфельда

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 21.09.17

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