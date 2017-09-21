Четверг, 21 сентября 2017, 14:37 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Белогорском районе снова произошла лобовая авария – вновь есть погибшие (ФОТО)

В Белогорском районе снова произошла лобовая авария – вновь есть погибшие (ФОТО)
ФОТО Адама Розенфельда

В Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузопассажирского микроавтобуса погибли два человека.

Как передает корреспондент РИА , ДТП произошло сегодня утром. По предварительной версии, водитель автомобиля «LadaKalina» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «MercedesSprinter», сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его пассажир получили травмы несовместимые с жизнью, водитель и пассажир спринтера госпитализированы.

По сообщениям очевидцев, автомобиль «LadaKalina» следовал на скорости 150 километров в час.

Напомним, в Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли три человека.

Новый День: В Белогорском районе снова произошла лобовая авария – вновь есть погибшие (ФОТО)
Новый День: В Белогорском районе снова произошла лобовая авария – вновь есть погибшие (ФОТО)

ФОТО Адама Розенфельда

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 21.09.17

«Kiev is a Russian city»: на Украине запретили ввоз российского пособия по английскому языку. / Свои сдали: в Симферополе закрывают хостел в жилом доме. / В США поделили на пять сумму военной помощи Украине, озвученную Порошенко.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму возбудили уголовное дело против телефонных террористов

Завяли помидоры: Корпорация развития Севастополя не подписала ни одного соглашения

Под Бахчисараем Мазда сбила двух подростков на мопеде

Крымским врачам пообещали поднять зарплаты и компенсировать затраты на жилье

Водоканал Керчи опубликовал адреса точек для подвоза воды

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости