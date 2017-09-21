Арбитражный суд Москвы принял иск к российской авиакомпании от прокуратуры несуществующей АРК

По решению хозяйственного суда Киевской области за ежедневные полеты в Крым российская авиакомпания должна выплатить штраф в размере 10 млн гривен.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск против авиакомпании был направлен прокуратурой так называемой Автономной Республики Крым (Киев).
В ведомстве уточнили, что авиакомпания не оплачивала полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в границах Симферопольского района полетной информации.
Для рассмотрения дела были привлечены и российские судебные органы. Так, Арбитражным судом Москвы было выполнено поручение украинского суда. Копию постановления о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора Арбитражный суд вручил ответчику, сообщают «РИА Новости».
Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией Украина объявила закрытыми воздушное пространство для полетов над полуостровом. Власти незалежной уже несколько раз пытались взыскать деньги с российских авиакомпаний за полеты в Крым.
Так, к концу 2016 года сумма штрафов составляла около 1,6 млрд руб.
В Москве все претензии украинской стороны до сих пор называли «юридическим абсурдом».
Киев, Мария Моссур
Киев. Другие новости 21.09.17
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