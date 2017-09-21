Украинская телевышка на Чонгаре взбунтовалась против Киева

Чонгар, Сентябрь 21 (Новый День, Мария Моссур) –150-метровая телевышка, построенная украинскими властями в Херсонской области на границе с Крымом начала вещать русские радиостанции на территорию Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вышка была построена с целью вещания украинских СМИ на территорию полуострова. С ее помощью в Крыму планировалось начать трансляции «Украинского радио» (100,7 FM), «Мейдан» (101,4 FM), «Крым Реалии» (105,9 FM) и «Херсон FM» (107,8 FM). На возведение конструкции потратили 4 млн долларов.

«Что касается информационной безопасности, информации, которая транслируется с той вышки, которую мы построили на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено украинское радио, но в последнее время я в курсе, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве, что касается оккупированной власти в Крыму», – цитирует ПолитНавигатор главу администрации Херсонского района Александра Воробьева.

По мнению Воробьева, власти Крыма блокируют и передают «свою информацию» на той же частоте, что и украинские.

Напомним, телевышка, с помпой открытая в начале года для транслирования украинской пропаганды на Крымский полуостров, к 1 сентября так и не начала вещание украинских теле- и радиоканалов.

Крым. Другие новости 21.09.17

«Переходная ментальность»: крымский и севастопольский бизнес избегают госконтролёров. / Арбитражный суд Москвы принял иск к российской авиакомпании от прокуратуры несуществующей АРК. / Конкурс завершён: на пост главы администрации Симферополя претендуют двое. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»