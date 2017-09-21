В Ялте украинец пытался расплатиться тысячерублёвой фальшивкой

Крымчане и гости полуострова не оставляют попыток оплачивать товары и услуги фальшивыми ассигнациями.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии в Крыму, очередной «фальшивомонетчик» был задержан в Ялте. Им оказался 55-летний «гражданин сопредельного государства».

Украинца задержали в одном из городских магазинов, где он пытался расплатиться тысячной купюрой. Продавец смогла различить подделку и нажала тревожную кнопку. До приезда сотрудников Росгвардии женщина тянула время и беседовала с покупателем на отвлеченные темы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», – отмечается в сообщении службы.

Напомним, в середине февраля идею «завалить Крым фальшивкой» высказывал один из посетителей официального сайта президента Украины.

Автор коварного плана предлагал изготовить подделки «на профессиональных фабриках, где печатаются деньги», а затем «скинуть» их над Донбассом и Крымом.

«После этого власти будут вынуждены блокировать людей и денежные переводы на данных территориях. В итоге Россия понесёт серьёзный ущерб и будет вынуждена перейти на новую валюту», – резюмировал «финансовый диверсант».

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 21.09.17

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