Разоблачена этническая банда фальшивомонетчиков, орудовавшая в Москве, Крыму и Севастополе (ВИДЕО, ФОТО)

В Крыму и Москве правоохранители задержали членов банды фальшивомонетчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД Крыма, УМВД Севастополя, УЭБиПК ГУ МВД Москвы, а также Росгвардии была проведена спецоперация, в рамках которой пресечена деятельность межрегиональной этнической группы организовавшей изготовление и канал сбыта поддельных денежных знаков номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей в Крыму и Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили структуру группы: организаторов и активных участников, а также способы доставки фальшивок в регион. Двое злоумышленников задержаны в Крыму при сбыте поддельных денег, еще двое в Москве.

В квартире, где проживали подозреваемые обнаружено и изъято специальное оборудование, поддельные банковские купюры на общую сумму более 4 миллионов рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Как сообщал «Новый День», вчера в Ялте задержали гражданина «сопредельного государства» при попытке расплатиться тысячерублёвой купюрой.

изъятие фальшивых купюр

Фото и видео МВД РФ

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