Пятница, 22 сентября 2017, 13:46 мск

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Крым

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Прокурора Феодосии проверит прокуратура Крыма

Прокурора Феодосии проверит прокуратура Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести расследование в отношении прокурора Феодосии.

Как сообщал , в городе полгода были отключены от газа более двух тысяч квартир: за это время вентиляционные каналы так и не прошли сертификацию у управляющих компаний.

Руководство города и ГУП «Крымгазсети» проблему замалчивали. Горожане обратились за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову. В итоге то, что не смогли решить за шесть месяцев, сделали за неделю.

В настоящее время газоснабжение восстановлено почти во всех квартирах. Между тем, это не единственная проблема: беспокоит феодосийцев и взимание платы за несуществующее тепло отделениями «Крымтеплокоммунэнерго», притом, что теплоснабжение было прекращено еще в период пребывания Крыма в составе Украины.

В ходе встрече с Аксеновым главы домовых комитетов озвучили еще массу претензий к работе управляющей компании. Аксенов поручил заместителю председателя Совета министров РК Владимиру Серову вместе с феодосийцами до конца недели проработать проблемные вопросы.

Также глава Республики поручил прокурору Крыма Олегу Камшилову провести служебное расследование в отношении бездействия прокурора Феодосии и выяснить, чьи интересы лоббирует правоохранитель.

«Обещаю, будет служебное расследование. Недопустимо, чтобы сотрудник прокуратуры, целью которого является защита интересов граждан, бездействовал, когда необходима его помощь. Также это касается и других силовых структур, которые имеют отношение к ситуации», – цитируют РИА «Новости» главу крымского правительства.

Напомним, после того как ситуация с феодосийским газоснабжением получила широкую огласку, Аксенов заявил, что крымские чиновники лишатся работы, если будут игнорировать и замалчивать важные проблемы жителей полуострова.

Феодосия, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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