Крымский антикоррупционный комитет наделили чрезвычайными полномочиями

Симферополь, Сентябрь 22 (Новый День, Анастасия Зук) –Антикоррупционный комитет Крыма получил полномочия для проверки любых должностных лиц Республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет получил возможность проводить проверку первых лиц глав крымских городов, а также депутатов всех уровней муниципальных образований.

По словам главы комитета Александра Акшатина, по результатам проверок на данный момент порядка 80 чиновников понесли наказание: из них девять человек – это первые лица Республики – министры и вице-премьеры, остальные – заместители министров, председатели комитетов и другие госслужащие, сообщает КИА.

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