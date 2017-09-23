Экс-министра Крыма обвинили в причинении многомилионного ущерба

Экс-министра топлива и энергетики РК Светлану Бородулину обвиняют в причинении ущерба Крыму в размере около 100 млн рублей. Об этом заявил глава республиканского антикоррупционного комитета Александр Акшатин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он напомнил, что Светлана Бородулина (появившаяся на полуострове в конце в 2014 года) пришла в правительство РК из энергетического бизнеса и назначила своим советником человека, управлявшего ее же компанией. «Это уже конфликт интересов», – подчеркнул Акшатин.

В 2012 году в Крыму были построены солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 300 мВт. ООО «Энердэй» (компания Бородулиной) заключило контракты с группой компаний «Солар», производившей электроэнергию на основе СЭС, на 113 млн рублей на оказание ряда услуг, таким образом увеличив затраты СЭС. Человек Бородулиной подготовил обоснования стоимости тарифа для утверждения в Госкомитете по ценам и тарифам РК, продолжает Акшатин. Обоснование стоимости тарифа осуществлялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации СЭС, однако эта инструкция проходила экспертизу на соответствие действующему законодательству в фирме, где директором был как раз тот самый человек Бородулиной.

По словам главы антикоррупционного ведомства, технические эксперты считают, что завышенные объемы эксплуатационных расходов в инструкциях были не обоснованы. Акционеры электростанции благодаря этой инструкции могли предоставлять собственные расчёты тарифа, в разы превышая обоснованный, а миллионы рублей выводились через подрядные организации.

«Вот именно за эту схему она получила два выговора. Она нарушила запреты и ограничения, а цифры в декларации не соответствовали действительности. Сейчас, надеюсь, ею занимаются правоохранительные органы», – цитирует Акшатина Крымское информационное агентство.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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