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Операторы: бархатный сезон дешевле в Крыму, но популярнее в Сочи

Операторы: бархатный сезон дешевле в Крыму, но популярнее в Сочи

Крым уступил Краснодарскому Краю и оказался на втором месте в рейтинге самых популярных мест России для отдыха в бархатный сезон.

Как передает корреспондент РИА , специалисты сервиса Tvil.ru. составили рейтинг по данным бронирования отелей, квартир и домов с 1 сентября по 15 октября. Так, первое место досталось краснодарским курортам, второе – крымским, третье – Ставрополью, замыкают пятерку лидеров Подмосковье и Ленинградская область.

Также среди популярных направлений числится Оренбургская, Свердловская, Владимирская области, Татарстан и Адыгея.

Отметим, что отдых в Крыму обходится туристам в среднем в 1,6 тыс рублей с человека, а вот в Краснодарском крае – 2,2 тыс рублей.

Ялта, Анастасия Зук

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