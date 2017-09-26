Керченская переправа встала до четверга – в очереди на паром уже 1500 человек

Керченская паромная переправа сможет возобновить свою работу лишь к четвергу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила «Морская дирекция», попросив пассажиров воздержаться от поездок в сторону Керченского пролива.

Напомним, что паромы перестали курсировать вечером 25 сентября из-за сильного северо-восточного ветра и шторма. Порывы достигают 22 м/с. Переправа может работать при максимальной силе ветра в 16 м/с.

Между тем, по данным на 15.00, общее количество людей, ожидающих погрузку, составляет 1500 человек. В очереди с двух сторон пролива скопилось более 700 грузовиков, «легковушек» и автобусов. Отметим, что утром их было около 200. Количество транспортных средств продолжает расти.

Крымские спасатели организовали в залах ожидания горячие напитки. По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях.

В то же время синоптики прогнозируют, что в среду ветер может усилиться до 27 м/с. Ослабление порывов ожидается ближе к субботе.

Керчь, Оксана Мурзина

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