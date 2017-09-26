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Штормовой ветер с материка остановил работу Керченской переправы

Штормовой ветер с материка остановил работу Керченской переправы

Из-за ухудшения погодных условий приостановлена работа Керченской паромной переправы. Как передает корреспондент РИА , из-за сильного ветра и шторма паромы перестали курсировать в ночь на 26 сентября. В «Морской дирекции» рекомендуют пассажирам планировать поездки с учетом прогноза погоды.

За время простоя на Керченской переправе образовались очереди. На накопительных стоянках по обе стороны Керченского пролива улучшения погоды и дальнейшей отправки ожидают более 50 автобусов, 100 грузовиков и 200 легковых автомобилей.

Отметим, что в ближайшее время улучшения погодных условий не предвидится: с 26 по 29 сентября на полуострове объявлено штормовое предупреждение: в эти дни будет дуть очень сильный северо-восточный ветер до 27 метров в секунду.

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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