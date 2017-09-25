В Крым нагрянет сухой шторм и снесёт летнее тепло

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 26 по 29 сентября на полуострове будет дуть очень сильный северо-восточный ветер до 27 метров в секунду. Из-за сложных погодных условий может приостановить работу Керченская паромная переправа. «Возможна полная остановка судов от 6 часов и более», – сообщили в Морской дирекции.

«Погода будет определяться на этой неделе влиянием повышенного давления, поэтому на полуострове будет относительно тепло и сухо. Единственное, будет усиливаться ветер до штормовых значений. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, завтра еще до +24, а после прохождения малоактивного холодного фронта похолодает до 14-19 градусов», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности: при сильном ветре нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не следует находиться вблизи деревьев.

Симферополь, Анастасия Зук

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