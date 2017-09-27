В штормовом Симферополе на машины падали деревья (ФОТО)

В Симферополе из-за сильного ветра пострадали более 10 автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети крымчане сообщают о последствиях разбушевавшейся в городе непогоды.

Ураган повалил более десятка деревьев, одни рухнули на припаркованные поблизости автомобили, другие – на проезжую часть.

На улице Сергеева-Ценского упавшие ветви деревьев повредили сразу несколько автомобилей. При этом горожан возмутило, что коммунальщики не провели заранее обрезку опасных «объектов»: «Может градоуправителям вовремя выявлять опасные деревья и спиливать?», – задаются вопросом местные жители.

Также пострадали автомобили, припаркованные у обочин дорог на улицах Гайдара и Павленко.

Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ожидается, что стихия утихнет 29 сентября.

Непогода еще в понедельник остановила работу Керченской паромной переправы. За время простоя на переправе образовались огромные очереди.

В Керчи объявлена угроза ЧС в связи с усиливающимся штормом.

Фото группы VK «Автопартер Крыма»

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.09.17

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