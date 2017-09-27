В штормовом Симферополе на машины падали деревья (ФОТО)

В Симферополе из-за сильного ветра пострадали более 10 автомобилей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети крымчане сообщают о последствиях разбушевавшейся в городе непогоды.
Ураган повалил более десятка деревьев, одни рухнули на припаркованные поблизости автомобили, другие – на проезжую часть.
На улице Сергеева-Ценского упавшие ветви деревьев повредили сразу несколько автомобилей. При этом горожан возмутило, что коммунальщики не провели заранее обрезку опасных «объектов»: «Может градоуправителям вовремя выявлять опасные деревья и спиливать?», – задаются вопросом местные жители.
Также пострадали автомобили, припаркованные у обочин дорог на улицах Гайдара и Павленко.
Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ожидается, что стихия утихнет 29 сентября.
Непогода еще в понедельник остановила работу Керченской паромной переправы. За время простоя на переправе образовались огромные очереди.
В Керчи объявлена угроза ЧС в связи с усиливающимся штормом.
Фото группы VK «Автопартер Крыма»
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 27.09.17
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