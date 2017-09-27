В Керчи объявлена угроза ЧС в связи с усиливающимся штормом

В Керчи из-за непогоды и остановки работы паромной переправы могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня городские власти провели совещание, в рамках которого был введен режим функционирования «повышенной готовности» для сил и средств РС ЧС.

По информации генерального директора «Морская дирекция» Сергея Якушева, по состоянию на 8 часов утра скопление автомобилей на подходах к паромной переправе составляло 575 легковых автомобилей, 53 автобуса. В порту «Крым» находилось 35 грузовых автомобилей, на территории накопительной площадки керченского аэропорта – 544 грузовых машины.

Пассажиры, ожидающие улучшения погодных условий, обеспечены питанием, питьевой водой и горячим чаем. Также проводится контроль цен в торговых объектах, расположенных на территориях порта «Крым» и на площадке аэропорта. На Керченской паромной переправе действуют две комнаты матери и ребенка, медицинские пункты. Будет организовано дежурство поста МЧС и скорой помощи, а также полиции, пишет «KERCH.COM».

Напомним, паромы перестали курсировать вечером 25 сентября из-за сильного северо-восточного ветра и шторма. Порывы достигают 22 м/с, а переправа может работать при максимальной силе ветра в 16 м/с. Ослабление ветра ожидается ближе к субботе.

За время простоя на Керченской переправе образовались огромные очереди.

Керчь, Анастасия Зук

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