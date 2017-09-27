Мурадов назвал доклад ООН по Крыму абсолютным фейком

Заместитель главы Совета министров Крыма – постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов раскритиковал доклад ООН по правам человека в Крыму и назвал его «фейком».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению чиновника, устав ООН нацелен на развитие дружеских отношений между нациями, уважение принципа равенства и самоопределения народов, а также на укрепление всего мира, но в докладе меры по укреплению мира отсутствуют. Напротив, в нем содержится «жесткая позиция» против права крымчан на самоопределение.

«В данном случае речь идет о конкретном управлении Верховного комиссариата ООН по правам человека, которое по-прежнему остается подверженным односторонней ориентации, и из года в год распространяет то, что сегодня называют «фейком». Это абсолютно лживая, ни на чем не основанная бездоказательна информация», – заявил постпред.

Мурадов отметил, что доклад сделан «по слухам» от людей, которые ни разу не были в Крыму. В ближайшее время Россия даст «громкий, твердый и четкий ответ» на обнародованные в докладе лживые заявления.

Также постпред заявил, что принятый недавно новый закон об образовании на Украине подтверждает дискриминацию русского народа на территории Незалежной.

«Мы обратили внимание на то, что есть некоторые изменения по сравнению с предыдущими годами: уже упоминаются многочисленные нарушения прав человека на Украине.

Весьма характерно и символично то, что в момент появления доклада украинскими националистическими властями принят новый закон об образовании, который подтверждает недопустимую дискриминацию русскоязычного населения Украины», – дополнил Мурадов.

Напомним, в докладе мониторинговой комиссии ООН, опубликованном в понедельник, говорится о том, что права крымчан массово нарушались после проведения референдума и присоединения полуострова к РФ.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 27.09.17

Не прошло и три года: в Евпатории наконец взялись за разваленную грязелечебницу. / В Керчи объявлена угроза ЧС в связи с усиливающимся штормом. / Ласпи, Коктебель и Большая Ялта лидируют по сливу неочищенных канализационных стоков в море. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»