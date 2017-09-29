Россия потребовала от ООН правильно именовать Крым и Севастополь

Представители Российской делегации, участвующие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, потребовали называть Республику Крым и Севастополь в соответствии с их официальным статусом в РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель российской делегации Дмитрий Воробьев назвал иные формулировки в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «политически ангажированными».

В своем докладе Верховный комиссар называет субъекты РФ как «временно оккупированная Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина)».

«В первую очередь мы требуем называть субъекты Российской Федерации в соответствии с тем, как они официально именуются – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Хотели бы в который раз напомнить, что эти регионы воссоединились с Россией в результате открытого и прямого волеизъявления народа и в полном соответствии с международным правом», – цитирует РГ Воробьева.

Российские дипломаты оценили доклад как «политизированный» и подготовленный с «использованием непроверенных источников». Также доклад противоречит международному праву и отражает политическую позицию узкой группы государств».

Ранее Заместитель главы Совета министров Крыма – постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов раскритиковал доклад ООН по правам человека в Крыму и назвал его «фейком».

Мурадов отметил, что доклад сделан «по слухам» от людей, которые ни разу не были в Крыму и в нем содержится «неприемлемая позиция» против права крымчан на самоопределение.

Женева, Мария Моссур

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