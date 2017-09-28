Шторм, обесточивший за 4 дня 18 крымских населённых пунктов, не собирается покидать полуостров

Сильный ветер, бушующий в Крыму с понедельника, не только остановил работу паромов на переправе, но и оставил без электричества жителей нескольких районов полуострова.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «Крымэнерго», в четверг из-за обрывов проводов частично были обесточены 6 населенных пунктов в Советском, Ленинском и Джанкойском районах.

«Из-за падения деревьев и ветвей на энергообъекты ранее отключались ЛЭП 10 кВ в Бахчисарайском, Джанкойском, Сакском районах. Фиксируются множественные, в том числе повторные повреждения в сетях 0,4 кВ, непосредственно питающих дома и офисы абонентов», – говорится в сообщении энергетиков.

Больше всего заявок поступило от жителей Симферополя (около 100), Симферопольского (более 30) и Ленинского районов (более 20).

Накануне без света остались 12 населенных пунктов Крыма. Стихия «выключила» свет в Симферопольском, Ленинском, Сакском, Красногвардейском, Бахчисарайском районах и Керчи.

По сообщению пресс-службы дежурные бригады энергетиков выезжают на места аварий круглосуточно.

Между тем, в Гидрометцентре Крыма сообщают, что ветреная погода на полуострове сохранится и на следующей неделе.

Симферополь, Оксана Мурзина

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