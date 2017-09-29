МЧС предупреждает жителей Крымского полуострова: ветер утихать не собирается

МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном северо-восточном ветре в Крыму в субботу, 30 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его скорость составит от 17 до 22 метров в секунду. В выходные дни температура воздуха составит +14 – +19 градусов, ночью – +5 – +10. Осадков не предвидится.

Крымские спасатели настоятельно просят жителей полуострова при возможности оставаться дома, на улице находиться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме.

Напомним, сильный ветер, бушующий в Крыму с понедельника, не только остановил работу паромов на керченской переправе, но и оставил без электричества жителей нескольких районов полуострова.

Симферополь, Мария Моссур

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