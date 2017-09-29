На Керченской переправе без перемен: 88 часов «плена» позади и неизвестно точно, сколько впереди (ФОТО)

Пассажиры Керченской паромной переправы четвертые сутки ждут возобновления работы паромов, приостановленную поздно вечером в понедельник из-за сильного ветра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по осторожным прогнозам синоптиков транспортное сообщение между двумя берегами Керченского пролива может возобновиться в ближайшие пару часов, но ненадолго: все надеются успеть перебраться в полуторадневное «погодное окно».

Пока же в очереди на паром стоят: в порту «Кавказ» – 415 «легковушек», 76 автобусов, 80 грузовиков и 136 малотоннажных транспортных средств.

В порту «Крым» – 820 «легковушек», 44 автобуса, 35 грузовиков, 91 малотоннажное транспортное средство.

На накопительной площадке «Аэропорт» – 755 грузовых автомобилей.

Пассажиры размещены в залах ожидания и в специально пригнанном железнодорожном составе. Для детей работает игровая комната, для мам с маленькими детьми – комната матери и ребенка.

Сотрудники МЧС обеспечивают людей горячим питанием (каша с тушенкой) и чаем. Полевая кухня работает бесперебойно. Люди постоянно подходят с термосами за кипятком.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «Морской дирекции», накануне в обед раздали 1500 порций каши. Ограничений по количеству порций в одни руки нет.

В большинстве своем пассажиры, хоть и изрядно измотаны ожиданием, но к ситуации относятся с пониманием, хотя отдельные граждане пытаются «уговорить» паромщиков выпустить их из Крыма без машин.

Автолюбители, расположившиеся на накопительных площадках, пожаловались РИА «Новый День», что у них разрядились аккумуляторы, а подзарядить их негде.

О том, что для ночевок предоставлен поезд, гости из Ярославля, которые проводят в порту «Крым» третью ночь, услышали впервые от журналистов.

Туристы из Херсона очень просят их не снимать, говорят, что опасаются проблем на украинской границе и внимания СБУ.

В залах ожидания народу много, но они не переполнены. Многие разместились в отелях, хостелах и в частном секторе Керчи. Владельцы средств размещения решили воспользоваться неожиданным подарком судьбы и компенсировать провальный летний сезон резким подъемом цен на квадратные метры.

Как рассказали РИА «Новый День» гости из Ставрополя, в загородном поселке Героевское им предложили номер за 5 тысяч рублей в сутки. Отметим, что в августе он стоил 1500 рублей. Тем не менее, свободных мест на рынке съемного жилья в Керчи нет.

Некоторые горожане предоставили под временное жилье свои гаражи, поставив там раскладушки и кушетки.

Однако многие люди все же предпочитают дожидаться окончания шторма в порту, чтобы как можно раньше выбраться из крымского «плена». Тем не менее, в «Морской дирекции» заявляют, что первыми на паромы заедут пассажирские автобусы.

«Каждый из шести паромов вмещает от 120 до 140 транспортных средств», – сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что полностью разрешить ситуацию с очередями по обе стороны пролива удастся в течение двух суток.

Между тем, по тем же прогнозам, к понедельнику в проливе вновь будет неспокойно, а возможно, уже в субботу.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 29.09.17

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