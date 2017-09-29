Кондолиза Райс – украинцам: мы не сможем изолировать Россию – идите работать и не ждите

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украине не стоит надеяться на дальнейшую изоляцию России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам бывшего Госсекретаря США, бесконечное давление на РФ невозможно: западные страны не пойдут на это, так как Россия по-прежнему «является важной страной».

«Украинцы, хочу сказать: пока есть время – используйте его на то, чтобы укреплять энергетическую независимость, формировать красивый образ в глазах населения восточных областей. Одним словом – не сидите и не ждите, пока международное сообщество навсегда изолирует Россию, этого не произойдет, потому что она остается важной страной», – цитирует Райс «Политнавигатор».

Отметим, что это не первый «совет» украинскому народу: в прошлом году Райс заявила, что украинским властям необходимо сместить акценты и перейти от борьбы за «незалежность» к эффективному управлению страной.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.09.17

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