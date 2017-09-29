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Политика

Роскомнадзор: CNN International нарушил законодательство РФ

Роскомнадзор: CNN International нарушил законодательство РФ

Роскомнадзор заявил о нарушениях, допущенных в работе американского телеканала CNN International на территории России. Соответствующее сообщение размещено на официальном ведомства.

«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП России предусмотрена административная ответственность», – сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что представители CNN были вызваны в Роскомнадзор на рассмотрение административных дел. В ходе этого процесса будет решаться вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона. Также данному СМИ будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать социальную сеть Facebook.

Москва, Иван Гридин

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