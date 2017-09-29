Роскомнадзор: CNN International нарушил законодательство РФ

Роскомнадзор заявил о нарушениях, допущенных в работе американского телеканала CNN International на территории России. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП России предусмотрена административная ответственность», – сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что представители CNN были вызваны в Роскомнадзор на рассмотрение административных дел. В ходе этого процесса будет решаться вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона. Также данному СМИ будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать социальную сеть Facebook.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.09.17

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