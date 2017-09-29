Вслед за S7 к спасению застрявших в Симферополе пассажиров ВИМ-Авиа подключились Уральские авиалинии

К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа», которые томятся в аэропорту «Симферополь» с 23 сентября, подключились «Уральские авиалинии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди смогут улететь при наличии свободных мест и билетов «ВИМ-Авиа» .

«С 29 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» перевозит пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на собственных рейсах до 16 октября 2017 года. Пассажиры «ВИМ-Авиа» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом «Уральских авиалиний», – сообщает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно на сайте авиакомпании, и в самом аэропорту.

Напомним, вчера к перевозке пассажиров из аэропорта «Симферополь» с билетами на рейс «ВИМ-Авиа» подключилась авиакомпания S7 Airlines, которая запустила дополнительные рейсы из Москвы в крымскую столицу.

Гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» были задержаны по делу о мошенничестве.Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении.

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Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 29.09.17

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