Крымские пассажиры «ВИМ-Авиа» улетят на крыльях S7

Пассажиров злополучной авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые томятся в аэропорту Симферополя, заберут самолеты S7 Airlines.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди смогут занять свободные кресла в воздушных судах перевозчика, сообщает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

«К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-Авиа», если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту «Симферополь», – цитирует РИА Новости пресс-службу аэропота.

Как уже сообщал «Новый День», задержки вылетов самолетов «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву начались 23 сентября. При этом авиаперевозчик не предоставляет своим клиентам места в гостиницах, обеспечивая их лишь питанием и напитками.

По словам директора по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игоря Лаптева, в расписании аэропорта в рамках весенне-летней навигации до 29 октября ежедневно запланирован московский рейс «ВИМ-Авиа».

Однако накануне Минтранс договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа» вплоть до 15 октября.

«С 16 октября она будет прекращена. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения», – говорится в сообщении Минтранса.

Глава Росавиации Александр Нерадько озвучил общую сумму кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа». Долги компании составляют 7 миллиардов рублей.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, по предварительным оценкам, от государства потребуется помощь в размере 10 миллионов долларов.

«Надо вывезти около 100 тысяч пассажиров, порядка 500 рейсов. Полагаю, что государственная помощь, в том числе, гарантии, будут не более 20% от суммы», – считает аналитик.

Примечательно, что владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев не явился на специальное совещание, на котором планировалось обсудить финансовые обязательства бизнесмена.

В четверг стало известно, что гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны по делу о мошенничестве. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, раскритиковал министра транспорта РФ Максима Соколова в связи с коллапсом авиаперевозок из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Глава государства объявил главному транспортнику неполное служебное соответствие, и дал понять, что Соколов может лишиться своего поста.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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